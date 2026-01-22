Пострадавших при атаке на порт Тамани готовят к эвакуации вертолетами Алтухов: часть раненных после атаки на порт Тамани находится в тяжелом состоянии

Часть пострадавших при атаке ВСУ на порт в поселке Волна в Краснодарском крае находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, раненых готовят к эвакуации вертолетами в Краснодар.

Никаких военных целей у них нет, целенаправленно и подло атакуют жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Вчера вечером повреждены портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Трое погибших, восемь человек ранены. Часть пострадавших — в тяжелом состоянии, — сообщил собеседник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ могли запустить дроны на порт с подконтрольной им территории ДНР или из Харьковской области. По его мнению, маршрут дронов пролегал через Черное и Азовское моря. Сейчас юг России, особенно Ростовская область, часто подвергается атакам, констатировал он.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что Вооруженным силам России необходимо полностью уничтожить портовую инфраструктуру Одессы и Николаева. По его словам, данные объекты имеют стратегическое значение, поскольку через них Украина получает вооружение от союзников.