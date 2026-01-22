Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 11:59

Пострадавших при атаке на порт Тамани готовят к эвакуации вертолетами

Алтухов: часть раненных после атаки на порт Тамани находится в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Часть пострадавших при атаке ВСУ на порт в поселке Волна в Краснодарском крае находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, раненых готовят к эвакуации вертолетами в Краснодар.

Никаких военных целей у них нет, целенаправленно и подло атакуют жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Вчера вечером повреждены портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Трое погибших, восемь человек ранены. Часть пострадавших — в тяжелом состоянии, — сообщил собеседник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ могли запустить дроны на порт с подконтрольной им территории ДНР или из Харьковской области. По его мнению, маршрут дронов пролегал через Черное и Азовское моря. Сейчас юг России, особенно Ростовская область, часто подвергается атакам, констатировал он.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что Вооруженным силам России необходимо полностью уничтожить портовую инфраструктуру Одессы и Николаева. По его словам, данные объекты имеют стратегическое значение, поскольку через них Украина получает вооружение от союзников.

порты
ВСУ
атаки
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал начальника из-за сокращенной премии
«Колумбайн» или любовь? Что стало мотивом нападения на школу в Татарстане
Школьница ответила перцовым газом на замечание
В Совфеде раскрыли значение создаваемого Трампом Совета мира
Разбили машину, замуровали двор: как получить компенсацию с коммунальщиков
Стало известно, какие пункты плана по Украине могли остаться нерешенными
Свыше 30 подпольных игорных клубов закрыли в одном регионе в 2025 году
В центре Москвы собаку ударило током от закоротившего столба
Американские рыболовы «попали под раздачу» из-за Гренландии
Американец решил бороться со сторонниками Трампа с помощью ворон
Опубликованы фото железнодорожной катастрофы в Тульской области
Мужчина нашел неожиданное оправдание тому, что 11 лет насиловал жену во сне
Лавров подчеркнул стратегическую солидарность России и Белоруссии
«Это наша Россия»: Лукашенко выбрал нового посла в РФ
Слон-убийца навел ужас на жителей Индии
Сложилось за секунды: кадры с места обрушения здания ТЦ в Новосибирске
Ленинградский зоопарк получит самку манула для вязки
Стало известно, с какого возраста дети готовы осознанно завести питомца
Политолог ответил, чего будет добиваться Трамп от Зеленского в Давосе
В Госдуме объяснили, как искоренить нападения в школах
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США
Власть

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.