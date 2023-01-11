Пострадавшая при обстреле ВСУ Шебекино находится в реанимации

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Пострадавшая при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино находится в реанимации, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, врачи всю ночь оперировали женщину, на данный момент они продолжают бороться за ее жизнь.

Пострадало несколько человек, особенно одна женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь длилась операция, сейчас она находится в реанимационном отделении, врачи борются за ее жизнь, — написал Гладков.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников уточнил, что медики сделали все необходимое для спасения пострадавшей.

ВСУ обстреляли Шебекино накануне вечером. В результате обстрела пострадали шесть человек: женщина и еще пять жителей, которые отпущены на амбулаторное лечение.

Губернатор ранее отмечал, что Шебекино попал под обстрел в ночь на 10 января. Были повреждены объекты на территории 12 частных домов, а также две машины и опора ЭЛП. О пострадавших не сообщалось.