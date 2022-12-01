Постпред России заявил о новом «треугольнике» в дипломатии Постпред Ульянов увидел в России, КНР и Иране новый «треугольник» в дипломатии

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Михаил Ульянов

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов увидел в Китае, Иране и России новый треугольник в международной дипломатии. Об этом заявил в Twitter после того, как успешно прошли трехсторонние консультации, сообщает РИА Новости.

Постоянные представительства Китая, Ирана и России провели продуктивные трехсторонние консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия? — задался вопросом дипломат.

Ульянов допустил, что данный формат способен расшириться, поскольку за многосторонний мир выступают многие страны.

Ранее Михаил Ульянов заявил, что Евросоюз, без колебания выполняя указания США, таким образом совершает политическое самоубийство. Он также выразил сомнения в том, что ЕС до сих пор сохраняет собственную политическую идентичность.