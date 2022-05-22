Постпред Крыма: Украина в текущих границах не сохранится Постпред Крыма Мурадов заявил, что Украине нужно было обеспечить защиту прав её граждан

Георгий Мурадов / Фото Нина Зотина/РИА Новости

Украина уже не сохранится в нынешних границах, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, сохранить государство возможно было только при соблюдении прав всех граждан, в том числе и русскоязычного населения, передаёт РИА Новости.

Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина, — отметил Мурадов.

Он отметил, что Украина в формате, в каком она была ранее, могла бы существовать в виде федеративного государства в том случае, если было бы полное соблюдение языковых, культурных, образовательных и религиозных прав национальных общин.

Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным, — подчеркнул постпред.

Он заметил, что ни одна страна, уважающая себя и свой народ, не потерпела бы вопиющего попрания исконных прав своих соотечественников, живущих на соседних территориях.

А тем более, если эти попытки выливаются в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле, — отметил Мурадов.

Ранее постпред Крыма заявил, что южные территории Украины, взятые под контроль в ходе спецоперации Вооруженными силами РФ, станут ещё одним регионом России. По словам Мурадова, в этих регионах проживает близкое россиянам русскоязычное население.