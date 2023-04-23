Посольство России рассказало об эвакуации из Судана Посол России Черновол: эвакуацию из Судана запросили более 100 человек

Фото: Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press

Хартум, Судан

Посол России в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что желание эвакуироваться из Судана российскому посольству подтвердили около 140 человек. Список постоянно пополняется фамилиями, но в основном из-за запросов от граждан других стран, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран, — пояснил Черновол.

Дипломат также указал на то, что планы эвакуации строятся, но их трудно осуществить. В городе сложилась такая ситуация, что «любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения». Покидать посольство он назвал «очень рискованным шагом».

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что остающимся в Судане рядовым американцам не стоит рассчитывать на то, что власти США организуют их эвакуацию. По его словам, Вашингтон перебросил в регион дополнительные силы на случай, если будет принято решение о вывозе из страны американского «правительственного персонала».