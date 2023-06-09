Посол Японии в России вызван в МИД

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Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки вызван в российский МИД в связи с решением японского правительства о начале поставок военной техники Украине, заявили во внешнеполитическом ведомстве России. По мнению замминистра иностранных дел Андрея Руденко, Япония должна быть готова разделить ответственность за гибель мирного населения.

9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко вызвал Посла Японии в России Т.Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники (бронеавтомобили, вездеходы Сил самообороны) Украине. Японской стороне было указано, что этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима, — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик, так как такие действия японской стороны не могут остаться без серьезных последствий.

Ранее МИД Румынии опубликовал заявление о требовании сократить штат российского посольства на 51 должность, в том числе выслать 21 дипломата. В румынском ведомстве объяснили, что это связано с желанием уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии. В МИД уточнили, что у РФ есть 30 дней на возвращение домой сотрудников посольства, иначе меры будут принимать власти Румынии.