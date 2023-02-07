Посол России в Вене назвал долю российского газа в Австрии Посол России в Вене Любинский оценил долю российского газа в Австрии в 50%

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доля российского газа в Австрии до сих пор оценивается почти в 50%, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. По его словам, Россия по-прежнему входит в первую десятку торговых партнеров страны, а по объему экспорта занимает шестое место.

Загрузка местных газохранилищ перед отопительным сезоном во многом была обеспечена за счет поставок из РФ, пусть здесь об этом и предпочитают умалчивать. Доля российского газа в Австрии до сих пор оценивается почти в 50%, несмотря на заверения отдельных политиков о ее снижении чуть ли не до 20%. Выходит, без участия нашей страны справляться с энергокризисом и гарантировать стабильное энергоснабжение всё же не очень получается, — подчеркнул дипломат.

Ранее бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош заявил, что Евросоюз стал для США «полезным идиотом» на Украине. По его словам, чрезмерная эмоциональная реакция руководства Европы породила антироссийские санкции, которые оказались «драматической, серьезной ошибкой». Что же касается самой Австрии, то жители этой страны также ложно поняли общеевропейскую солидарность и из-за этого «совершили экономическое, внешнеполитическое, политическое и общественно-политическое самоубийство».