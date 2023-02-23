Посол назвал темы, которые Москва готова обсуждать на переговорах с Киевом Келин: Россия готова обсуждать с Украиной отказ от запрета всего русского

Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Андрей Келин

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва в случае переговоров с Киевом готова обсуждать отказ от идеи запретить все русское на Украине. Другой вопрос касается вопросов безопасности для самой России, отметил дипломат в беседе с британской радиостанции LBC.

В первую очередь, это нормальное обращение с русскими людьми — отказ от этих идей запрета всего русского, в том числе российской культуры и выдавливания русских людей с Украины. А во-вторых, это, конечно, безопасность России, чтобы угроза больше никогда не исходила с украинской территории, — рассказал дипломат.

Келин указал на полный отказ Киева от мирных переговоров. При этом по его мнению, в мире происходят многочисленные перемены и впереди всех ожидают «десять лет серьезных изменений в миропорядке».

Что касается возможности создать в Донбассе режим под международным контролем, то Келин подчеркнул, что подобный режим уже был под эгидой ОБСЕ, однако потерпел неудачу, так как работал «односторонним» образом — в интересах Запада.

Ранее Андрей Келин заявил о том, что сообщения в западных СМИ о планах Москвы по поглощению Белоруссии, Молдавии и стран Балтии не имеют ничего общего с действительностью. Он также высказался о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО.