Российский посол раскрыл планы Москвы на Белоруссию и Молдавию Посол России Келин: сообщения о поглощении Белоруссии и Молдавии не относятся к реальности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о том, что сообщения в западных СМИ о планах Москвы по поглощению Белоруссии, Молдавии и стран Балтии не имеют ничего общего с действительностью. Он также высказался о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Слова дипломата прозвучали в интервью радиостанции LBC.

Я слышу эти гипотетические идеи, берущиеся из ниоткуда, на протяжении года: о том, что Россия хочет сохранить Центральную Азию, захватить Молдавию, о том, что демократия противостоит автократии. Это не имеет ничего общего с реальностью. У нас конфликт с Украиной и текущим украинским правительством, которое проводит антироссийскую политику при помощи стран НАТО, — сказал Келин.

Он также отметил, что в России надеялись, что Швеция и Финляндия сохранят нейтралитет, однако их предполагаемое вступление в Североатлантический альянс не внесет существенных изменений во взаимоотношения с этими странами. Единственный следующий из этого нюанс — необходимость размещения новых сил на севере и северо-западе РФ, которые ранее были выведены после заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сказал Келин.

Ранее дипломат сообщил, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. Он пояснил, что российская сторона четко придерживается доктрины, в которой дается определение, в каких случаях оружие массового уничтожения может быть применено — в случае ядерной атаки на Россию или если атака будет настолько серьезна, что поставит под угрозу существование государства.