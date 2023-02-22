Посол России исключил применение Москвой ядерного оружия на Украине Посол России в Лондоне: Москва не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине

Фото: МИД РФ

Андрей Келин

Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе конфликта на Украине, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин во время интервью радиостанции LBC. Он пояснил, что российская сторона четко придерживается доктрины, в которой дается определение, в каких случаях оружие массового уничтожения может быть применено — в случае ядерной атаки на Россию или если атака будет настолько серьезна, что поставит под угрозу существование государства.

Келин подчеркнул, что конфликт «не подпадает ни под одну из категорий».

В этом конфликте — нет. У нас есть доктрина, в которой четко говорится, когда может быть использовано ядерное оружие, — сказал посол.

21 февраля президент России Владимир Путин во время поcлания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он oтметил, что речь идет именно о приостановке учаcтия, а не о выходе из договора, и для возврата к диалогу потребуются разъяснения о вoeнных намерениях Парижа и Лондона.

В ходе послания президент также поручил Министерству обороны России и Росатому подготовиться к испытанию ядерного оружия на случай, если так же поступят власти Соединенных Штатов. По его словам, в Кремле знают о намерениях Вашингтона устроить ядерную атаку.