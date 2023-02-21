Путин призвал Минобороны подготовить ядерное оружие к испытаниям Путин призвал Минобороны подготовить ядерное оружие к испытаниям на случай его применения США

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» с космодрома Плесецк

Министерство обороны России и «Росатом» должны подготовиться к испытанию ядерного оружия на случай, если так же поступят власти Соединенных Штатов, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, в Кремле знают о намерениях Вашингтона устроить ядерную атаку.

Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного вооружения, но первой Россия их проводить не будет. Мировой ядерный паритет не может быть нарушен, — сказал Путин.

Также в рамках своего выступления Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора. Для возврата к диалогу, по его словам, требуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.

Кроме этого, российский лидер рассказал, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания в РФ достиг отметки в 91,3%. По его мнению, Вооруженные силы России должны стремиться к подобным показателям во всех аспектах.