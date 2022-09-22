Посол Галузин ответил на «ядерные» обвинения Японии Посол Галузин: «ядерные» обвинения японских СМИ вызывают недоумение

Фото: Посольство Российской Федерации в Японии

Посол России в Токио Михаил Галузин

Посол России в Токио Михаил Галузин прокомментировал заявления японских СМИ по поводу ситуации на Запорожской АЭС и якобы угрозы применения РФ ядерного оружия. В Telegram-канале посольства он назвал такую позицию вызывающей недоумение.

Хотели бы напомнить, что принципиальная российская позиция состоит в недопустимости ядерной войны, — заявил посол.

Он напомнил, что именно Россия инициировала принятие в начале текущего года совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. При этом подчеркнул, что Япония превратно толкует решение президента России Владимира Путина временно перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим несения боевого дежурства. Оно означает повышение бдительности на фоне заявлений стран НАТО.

Дипломат отметил, что японская сторона «уповает в соей политике безопасности на американский ядерный «зонтик», забывая при этом, «кто и где первым использовал атомные боезаряды в вооруженном конфликте и какая из мировых держав имеет опыт применения всех видов ОМУ». Он также указал на то, что США — единственная страна, которая размещает ядерное оружие за пределами своей территории.

Вызывают недоумение и антироссийские рассуждения в связи с непростой ситуацией на Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая продолжает подвергаться массированным обстрелам со стороны Украины, — добавил Галузин.

Ранее военный эксперт Владимир Козин заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие в ходе украинского конфликта, поскольку обстрел приграничных территорий не составляет угрозы существованию страны. По его словам, это возможно только в ответ на ядерные удары НАТО