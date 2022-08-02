«Посмотрим, кто великая держава»: Кадыров о подлетающей к Тайваню Пелоси Кадыров предположил, что визит Пелоси на Тайвань определит «великую державу»

↵Через 15 минут посмотрим, кто «великая держава», США или Китай, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал информацию о приближающемся к Тайваню самолету, в котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Через 15 минут посмотрим кто «великая держава»: США или Китай. Мы о себе не говорим, — написал Кадыров.

Ранее стало известно, что самолет с Пелоси приземлится в аэропорту Тайбэя Суншань в 22:00 по местному времени (17:00 мск). Для обеспечения безопасности дорожного движения будут задействованы не менее 300 сотрудников правоохранительных органов и военные. Сообщается, что делегация сразу же направится в отель Grand Hyatt.

Поездка Пелоси на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить нарастающую напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Китай неоднократно предупреждал о рисках в случае визита политика и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить встречу чиновницы с властями Тайваня.