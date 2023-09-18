Послу Франции пришлось объясняться из-за русофобии в команде Макрона Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за недопуска российских журналистов к Макрону

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Французский посол в России Пьер Леви был вызван в Министерство иностранных дел РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, дипломату выразили протест из-за русофобской политики сотрудников администрации президента Франции Эммануэля Макрона, которые не позволили российским журналистам посетить пресс-конференцию главы государства.

В МИД России был вызван посол Французской Республики в Российской Федерации Леви, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов РИА Новости и главного редактора издания Russia News на саммите Группы двадцати в Нью-Дели, — сказано в пресс-релизе.

В министерстве подчеркнули, что организаторы мероприятия пытались отнять у российских журналистов телефоны, на которые велась съемка инцидента. Приносить извинения французские чиновники не стали. Представители МИД считают такой подход проявлением политики сегрегации по отношению к российским СМИ, причем велась она задолго до начала спецоперации на Украине.

Ранее глава французского дипведомства Катрин Колонна утверждала, что Парижу важно сохранять каналы связи с Москвой. По ее словам, Франция не желает поражения России в рамках СВО, однако стремится к созданию условий для проведения переговоров.