Послов Нидерландов и Италии в России вызвали в МИД

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Хиллес Бесхоор Плух

В МИД РФ были вызваны посол Нидерландов в Москве Хиллес Бесхоор Плух и его итальянский коллега Джорджо Стараче, сообщает ведомство. Уточняется, что с обоими была проведена беседе по остро стоящим вопросам.

17 февраля в МИД России был вызван Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Дж.Стараче. В ходе беседы главе дипмиссии было выражено недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей, — говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, до Стараче «довели российские оценки» продолжающихся поставок Украине вооружений и военной техники, в том числе наступательных, а также подготовки военнослужащих ВСУ и в целом линии Запада на эскалацию конфликта.

Плуху было озвучено требование прекратить «навязчивые попытки нидерландских властей» возложить на РФ ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Кроме того, послу было указано на неприемлемость продвигаемой Гаагой практики, препятствующей выполнению посольством РФ в Нидерландах своих прямых функций, связанных с работой с общественными и историко-мемориальными организациями, а также политологическими площадками.

Обратили внимание Плуха на деструктивную позицию Гааги, занятую на визовом направлении. Призвали отказаться от языка ультиматумов и вернуться к конструктивному обсуждению имеющихся спорных вопросов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только за счет поставок оружия, но и подготовки кадров, поэтому заявления об их неучастии являются ложью. По его словам, бойцов для ВСУ готовят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран Североатлантического альянса.