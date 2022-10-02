Посла России вызвали в МИД Германии

Фото: Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

МИД Германии

Посол России в Германии Сергей Нетешев 30 сентября был вызван в МИД ФРГ, об этом 2 октября сообщило немецкое ведомство, передает «Коммерсант». Его вызвали «незамедлительно» после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Дата, когда посол должен явиться, неизвестна. Комментариев от посольства России в Германии еще не поступало.

Начиная с 30 сентября послов России вызывали МИД разных странах, включая Швецию, Нидерланды, Данию, Великобританию, Бельгию, Италию. Эти страны не признали прошедшие референдумы о включении упомянутых республик в состав России, а действия РФ они сочли за неприемлемые.

30 сентября Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов о вхождении в состав РФ, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.