«Пошел на уловку»: в ГД назвали причину согласия Зеленского на перемирие Депутат Шеремет: Зеленский согласился на перемирие для перегруппировки войск

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пошел «на уловку» и согласился на пасхальное перемирие, чтобы дать своим войскам передохнуть и перегруппироваться, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он отметил, что мирным инициативам украинского лидера невозможно доверять, если они не будут подтверждены США как страной-гарантом.

Зеленский решил перехватить инициативу по мирной повестке, поэтому пошел на уловку, стремясь получить передышку для перегруппировки войск, — сказал Шеремет.

Срок действия пасхального перемирия истек в полночь 21 апреля. Президент России Владимир Путин объявил о соответствующем режиме 19 апреля. Согласно приказу, российская сторона приостановила боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Зеленский согласился на это перемирие, но указал, что главным условием будет прекращение огня со стороны России — «тишина в ответ на тишину». При этом Киев предлагал продлить режим прекращения огня даже после окончания Пасхи.

В то же время профессор политологии технологического института Калифорнии Доредик Кивьет заявил, что решение Путина о пасхальном перемирии говорит о готовности России к урегулированию конфликта. Он добавил, что любое перемирие лучше эскалации.