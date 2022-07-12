Полянский осудил удар украинских боевиков по Новой Каховке Зампостпреда при ООН Полянский осудил удар украинских боевиков по Новой Каховке HIMARS

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Дмитрий Полянский

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по городу Новая Каховка в Херсонской области. Такой шаг украинских боевиков он назвал прямым следствием поставок США вооружений Украине, сообщает РИА Новости.

Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение. Это прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву, — подчеркнул дипломат.

После удара по Новой Каховке в населённом пункте взорвались склады с селитрой. Также повреждены больница и жилые дома. Есть погибшие.

Ранее стало известно, что глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил о десятках пострадавших из-за обстрела ВСУ по Новой Каховке. Также есть погибшие. По словам главы ВГА, речь идёт о десятках пострадавших. В результате обстрела серьёзно пострадал склад с гуманитарной помощью.