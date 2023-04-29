Полянский: беженки с Украины просили Россию помочь в возвращении детей

Фото: Arnulf Stoffel/dpa/Global Look Press

Украинские беженки, временно проживающие в Европе, обращались в постпредство РФ при ООН за помощью в возвращении сыновей и дочерей, которых отобрали местные власти, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. По его словам, воровство детей на Западе — это системная проблема, которая долгое время игнорируется.

Мы получили очень много обращений с просьбой помочь, причем не только от украинских беженок. Стало очевидно, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация — это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать, — написал Полянский.

Он добавил, что детей беженцев отправляют в приюты, где их содержат в неудовлетворительных условиях, а диппредставительства на обращения родителей отвечают отказом в помощи. По словам Полянского, сейчас российская сторона думает, как работать с поступающей информацией. Дипломат предположил, что для решения вопроса, скорее всего, привлекут неравнодушных активистов и неправительственные организации.

Ранее обозреватели Bloomberg заявили, что украинские беженцы пожаловались на свое положение в Румынии из-за сокращения финансовой помощи. По информации агентства, Бухарест прекратил оплачивать жилье украинцам, а на этой неделе было принято решение сократить в два раза размер выплат почти для 100 тысяч человек.