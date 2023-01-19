Политолог спрогнозировал, кто победит на выборах в парламент Казахстана Политолог Калачев заявил, что партия «Аманат» победит на выборах в Казахстане

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Результат досрочных выборов в нижнюю палату парламента Казахстана достаточно предсказуем, заявил политолог Константин Калачев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, партия «Аманат» (в прошлом «Муратан») получит большинство, не смотря на новые выборные правила и появление партии от экологов, поскольку провела серьезную кадровую работу и глубокую перезагрузку в области работы с молодежью, решению социальных проблем и имиджа.

По поводу второго места говорить сложнее. Так как, это может быть, как «Ак жол», так и народная партия Казахстана. Но тут надо учитывать, что народная партия Казахстана выступает за более справедливое распределение ресурсов и подобные социальные вещи, что как мне кажется может им очень крепко помочь, — заявил Калачев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис (нижнюю палату) парламента страны. Кроме того, он назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта. Днем ранее Токаев в соответствии с конституцией страны провел с председателями палат парламента и премьер-министром консультации по роспуску мажилиса и досрочному прекращению полномочий маслихатов.

В ноябре Токаев принял присягу после победы на внеочередных выборах президента Казахстана. Церемония прошла во Дворце Независимости в Астане. На выборах Токаев получил 81,31% голосов. Явка составила 69,44%. Голосование состоялось 20 ноября.