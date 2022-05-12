Политолог призвал подготовить ядерное оружие на случай конфликта с НАТО Политолог Александров призвал подготовить ядерное оружие на случай конфликта с НАТО

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В России нужны конкретные предложения по возобновлению ядерных испытаний, так как Москва должна показать Западу, что готова вести ядерную войну, заявил политолог Михаил Александров. Он напомнил, что Киев получает всё более смертоносное вооружение, пишет Pravda.Ru.

Мы должны быть готовы реально использовать ядерное оружие в случае конфликта с НАТО. Такой конфликт вероятен, потому что Альянс постоянно увеличивает объёмы военной помощи Украине. Смертоносность вооружений, поставляемых Киеву, возрастает, — отметил Александров.

По его словам, изначально западные партнёры Киева поставляли только противотанковые средства и системы ПВО ближнего действия. Сейчас же Запад отправил на Украину многоствольную ракетную систему HIMARS. Александров отметил, что у России также есть современная военная техника, однако никто не застрахован от удара противника. Политолог считает, что РФ должна противостоять НАТО, нанося удары по подстанциям ВСУ.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что военная доктрина России подразумевает применение Москвой ядерного оружия в двух случаях: если на РФ нападёт страна или коалиция, обладающая ЯО, и в случае угрозы самому существованию РФ в результате подобной агрессии, даже без использования ЯО со стороны противника. Так он прокомментировал пост замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что поставки вооружения Украине могут перерасти в ядерную войну России и НАТО.