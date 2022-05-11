Политолог предсказал назначение силовиков на должности губернаторов Политолог Гращенков предсказал назначение силовиков на должности губернаторов

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Смена губернаторов пяти российских регионов — в Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областях, а также в Республике Марий Эл — говорит о том, что спецоперация на Украине и конфликт с Западом пока не привели к серьёзным изменениям во внутренней политике России, заявил политолог Илья Гращенков. Он предположил, что в ближайшем будущем на должности глав регионов назначат силовиков, «условных генерал-губернаторов», пишет INFOX.ru.

Вчера начались давно намеченные, но отложенные в долгий ящик губернаторские ротации, что позволяет прогнозировать — отменять выборы Кремль пока тоже не собирается, — заверил Гращенков.

По его словам, сейчас Россия переходит от стадии участия в конфликте к режиму «мирного времени». Однако политолог напомнил, что на страну по-прежнему оказывается санкционное давление. В связи с этим Гращенков предположил, что к осени россияне могут вновь ощутить падение уровня жизни. Он отметил, что силовики на постах глав регионов вряд ли покажут себя лучше, чем их предшественники. Он назвал качество работы таких руководителей «средним» и добавил, что их проблемы ничем не отличаются от трудностей в работе других губернаторов.

Ранее президент России Владимир Путин назначил пятерых врио глав регионов вместо ушедших в отставку накануне. Исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл станет Юрий Зайцев, в 2019 году он был назначен председателем правительства Калмыкии.