Полиция начала проверку в отношении Юлии Навальной Депутат Альшевских: Навальную проверяют на призывы к антироссийским санкциям

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Юлия Навальная

МВД России начало экспертизу в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к антироссийским санкциям, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ответ на свой запрос в полицию он опубликовал в Telegram-канале. Результаты проверки будут готовы только во второй половине текущего года.

B рамках проверки 6 марта 2024 года материал направлен в государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский исследовательский центр» для проведения психолого-лингвистического исследования. Предварительный срок завершения исследования — II полугодие 2024 года, — говорится в ответе силового ведомства.

В марте Евросоюз ввел в действие персональные санкции в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Они коснутся колоний ИК-3 и ИК-6 и свыше 30 членов их персонала и представителей судейского корпуса.

Ранее президент Владимир Путин назвал смерть Алексея Навального печальным событием, призвав не забывать, что были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. Глава государства уточнил, что Навального хотели обменять на некоторых заключенных, находящихся в тюрьмах на Западе.