«Подвели президента и Минобороны»: депутат Нилов об ошибках при мобилизации Депутат Нилов признал ошибки военкоматов во время мобилизации

Фото: kremlin.ru

Люди, которые ответственны за реализацию указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, вызвали чувство стыда у председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. В беседе с «Ведомостями» парламентарий заявил, что «своими странными действиями» на местах «подвели президента и Минобороны».

Мне, честно говоря, стыдно за работу людей, которые своими странными действиями подвели президента и Минобороны, — сказал Нилов.

Парламентарий указал, что качественной работе не способствовало и то, что на местах начали «гнаться за количеством» мобилизованных.

Нилов добавил, что в настоящее время над исправлением ошибок работают все, начиная от глав регионов и заканчивая представителями партий. Депутат призвал россиян обращаться с жалобами на подобные нарушения во фракции или непосредственно в комитет. По словам Нилова, такие претензии будут донесены до Минобороны РФ и останутся на особом контроле парламентариев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что были зафиксированы случаи нарушения указа главы государства о частичной мобилизации. В Кремле выразили надежду на то, что все они при призыв будут исправлены.