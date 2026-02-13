Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 10:22

«По совокупности»: дипломат дал совет россиянам по посещению Канады

Посол в Оттаве Степанов рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам пока не стоит посещать Канаду, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. По его словам, которые передает РИА Новости, в случае опасности нужно обращаться в посольство и генконсульства за защитой.

Нашим же согражданам мы рекомендуем по совокупности негативных факторов Канаду пока не посещать <…> При ощущении опасности обращаться к нам. Посольство и генконсульства сделают максимум, чтобы помочь и защитить, — сказал он агентству.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что попытка президента США Дональда Трампа взять под контроль Канаду обернется его крупнейшим провалом. По его словам, на сегодняшний день американский лидер имеет множество сомнительных внешнеполитических замыслов.

До этого сообщалось, что военнослужащие Канады начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения США. По данным канадских журналистов, вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы. Военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга и захватит стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а возможно, и за два дня.

Россия
Канада
послы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава РГБ объяснил, зачем школьникам уроки изящной словесности
На Солнце заметили большой «смайлик»
Наступление ВС РФ на Запорожье 13 февраля: удары по колоннам, сотни трупов
Жителя Башкирии арестовали за оскорбительные надписи в адрес участника СВО
Лукашенко посетил военный полигон в Белоруссии
Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году
Затор образовался на МЦД-2 по техническим причинам
Книжный сервис выяснил, какая пара покорила российских читателей
Задержание членов террористической ячейки в Крыму попало на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 13 февраля: вынос сотни солдат, бои в Купянске
Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме
Раскрыто состояние пострадавших после налета БПЛА на Волгоградскую область
Военэксперт увидел странности в ракетном ударе ВСУ по России
Удары по Украине сегодня, 13 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине
Синоптик рассказал, как выросли сугробы в Москве
В России раскрыли, как Запад подталкивает Москву к ядерным ударам
Дорожные службы дали совет москвичам из-за сильного снегопада
Депутат призвал радикально ужесточить наказание за вовлечение в секты
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.