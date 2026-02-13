«По совокупности»: дипломат дал совет россиянам по посещению Канады Посол в Оттаве Степанов рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду

Россиянам пока не стоит посещать Канаду, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. По его словам, которые передает РИА Новости, в случае опасности нужно обращаться в посольство и генконсульства за защитой.

Нашим же согражданам мы рекомендуем по совокупности негативных факторов Канаду пока не посещать <…> При ощущении опасности обращаться к нам. Посольство и генконсульства сделают максимум, чтобы помочь и защитить, — сказал он агентству.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что попытка президента США Дональда Трампа взять под контроль Канаду обернется его крупнейшим провалом. По его словам, на сегодняшний день американский лидер имеет множество сомнительных внешнеполитических замыслов.

До этого сообщалось, что военнослужащие Канады начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения США. По данным канадских журналистов, вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы. Военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга и захватит стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а возможно, и за два дня.