«Пик тревожности прошел»: Пушилин оценил обстановку на флангах у Артемовска Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах у Артемовска

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Обстановка на флангах у Артемовска стабилизируется, пик тревожности прошел, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». Он добавил, что к флангам подошли боеспособные части, в том числе ЧВК «Вагнер» и подразделения МВД. Мирных жителей в городе нет.

Пик тревожности, когда была самая активная фаза, когда противник пытался [бить] по флангам и окружить ребят в самом Артемовске, прошел, по моей информации. <...> Сейчас я разговаривал с ребятами, которые там, в том числе с «вагнерами», и они тоже говорят, что туда подошли боеспособные части и эта работа (по стабилизации флангов. — NEWS.ru) выстраивается, — сказал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, скоро в город зайдут сотрудники министерства по ЧС, которые займутся оценкой объемов разминирования. Для проверки каждого здания и всей территории потребуется солидная материально-техническая база и личный состав, отметил он.

19 мая Пушилин заявил, что ситуация на трассе Часов Яр — Артемовск, по которой Украина пытается снабжать свою группировку в полуразрушенном городе, остается сложной. По его словам, дорога простреливается российскими силами и просто так проехать по ней нельзя.

Позже подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины начали стягивать силы к Часову Яру, а также наращивать количество вооружения и бронетехники.