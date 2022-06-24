Песков заявил об отсутствии подготовки визита Путина в Турцию

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Президент Российской Федерации Владимир Путин

Точных дат приезда президента РФ Владимира Путина в Турцию пока нет, предметная подготовка такого визита не ведется, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее он также заявил, что приглашение президента в Турцию не содержало каких-то конкретных сроков.

Предметной подготовки не ведется, есть действующее приглашение, есть намерение президента им воспользоваться, но точно по датам пока понимания нет, — сказал Песков.

30 мая в ходе телефонных переговоров Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана президенту РФ было предложено провести встречу Киева, ООН и Москвы в Стамбуле. Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления мира между Россией и Украиной и отметил, что важно как можно быстрее принять меры для устранения негативных последствий спецоперации и укрепления доверия. На следующий день пресс-секретарь президента России подтвердил, что глава государства получил приглашение посетить с визитом Турцию, добавив, что точные даты визита Владимира Путина согласовываются.