Песков заявил об отсутствии новых гарантий безопасности от НАТО

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Руководство НАТО не давало России новых гарантий безопасности в связи с расширением Альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление экономиста Джеффри Сакса о необходимости вернуться к обсуждению данного вопроса. По словам Пескова, которые приводит ТАСС, такие рассуждения встречаются очень редко.

Никаких других предложений [по гарантиям безопасности] сейчас не существует, это точка зрения этого экономиста, не более того. Достаточно редкие рассуждения в наше время, особенно в западном мейнстриме, — заявил пресс-секретарь главы государства.

Сакс ранее заявил, что странам Запада нужно вернуться к предложениям президента России Владимира Путина в сфере безопасности. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме глава государства заявил, что безопасность должна быть равной для всех с учетом вызовов, с которыми сталкивается современное общество.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что страны Североатлантического альянса подстегивают гонку вооружений своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, НАТО наращивает силы в этой части света, прикрывая свои шаги показным стремлением к диалогу с оппонентами.