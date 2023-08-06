Песков заявил, что журналист NYT исказил его слова о выборах в России Песков заявил, что NYT неверно интерпретировала его слова о возможном переизбрании Путина

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что журналист The New York Times Роджер Коэн неверно интерпретировал его слова про выборы 2024 года, написав о победе главы государства Владимира Путина с «более 90% голосов». По словам пресс-секретаря российского лидера, уровень консолидации общества вокруг президента абсолютно беспрецедентный. Уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы.

Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи. Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, — ответил Песков на вопрос о корректности цитаты американского издания.

По его словам, «президент настоял на том, что выборы должны быть обязательно, это является требованием демократии». Путин заявил об этом в своем послании Федеральному собранию.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что страны Запада заинтересованы в срыве выборов президента России, которые намечены на март 2024 года. По ее словам, они уже начали соответствующую работу. При этом Памфилова выразила уверенность, что явка на выборах будет высокой из-за особой значимости события как для россиян, так и для остального мира.