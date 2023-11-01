Песков заявил, что Путин не планирует обсуждать с США вопрос о ДВЗЯИ

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с представителями США перед решением вопроса, связанного с дератификацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимость в таких контактах отсутствует.

Они [контакты] не требуются, — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Члены Совета Федерации одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 25 октября, Госдума приняла его 20 октября. Отмечается, что сенаторы проголосовали за данный закон единогласно. Согласно установленным правилам, он вступит в силу после подписания президентом РФ Владимиром Путиным. Комментируя решение Совфеда, Песков заявил, что дератификация соглашения уравняет положение России и США.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия отзывает ратификацию договора из-за действий со стороны США. По его словам, Вашингтон подрывает режим нераспространения ядерного оружия, стратегический баланс ядерных сил и глобальную безопасность.