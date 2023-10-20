Песков: отзыв ратификации ДВЗЯИ уровнял положение России и США

Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) уровнял положение России и США в этой плоскости, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва внимательно наблюдает за ситуацией.

Ситуация между Россией и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась. РФ внимательно наблюдает за ситуацией, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что все действия Соединенных Штатов, направленные на сдерживание РФ, ни для кого не являются секретом. Однако, подчеркнул Песков, они всегда были и остаются малоэффективными.

Госдума 20 октября приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, что решение было принято в свете действий Вашингтона, которые подрывают режим нераспространения ядерного оружия. Парламентарий обратил внимание, что линия поведения, избранная Белым домом, может привести ко многим жертвам, ответственность за которые ляжет на Соединенные Штаты.