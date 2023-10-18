В ГД объяснили, почему РФ отозвала ратификацию запрета ядерных испытаний Слуцкий: РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний из-за США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) из-за действий США, которые подрывают режим нераспространения ядерного оружия, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он напомнил, что в нижней палате депутаты единогласно поддержали законопроект.

Мы будем следить за поведением Соединенных Штатов, которые, к великому сожалению, подрывают режим нераспространения ядерного оружия, стратегический баланс ядерных сил и глобальную безопасность. Это отражается и в топорном, неразумном поведении президента США [Джо Байдена], поддерживающего только одну из сторон в палестино-израильском конфликте, — сказал Слуцкий.

По его словам, подобная линия поведения может привести ко многим жертвам, ответственность за которые ляжет на Вашингтон. Поэтому, подчеркнул парламентарий, 19 октября будет принято отдельное заявление Госдумы в ООН по поводу событий в Израиле. А сейчас российские депутаты намерены работать с другими государствами по ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, добавил он.

Надеемся, что США услышат наш сигнал и примут решение не испытывать ядерное оружие. Если же подобные испытания продолжатся, мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать в мире стабильность, баланс сил и не допустить скатывания к мировой войне. И нас поддержит подавляющее большинство стран мира, — заключил Слуцкий.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин объяснил: в России на протяжении 23 лет ждали, что США ратифицируют договор, но этого не произошло из-за двойных стандартов и безответственного отношения к вопросам всемирной безопасности. По его словам, гегемония Вашингтона «ни к чему хорошему не приводит», поэтому необходим диалог на принципах взаимной власти и отказ от двойных стандартов.