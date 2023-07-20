В Кремле ответили на вопрос о боязни чиновников вернувшихся с СВО бойцов Песков заявил, что чиновники будут рады работать с ветеранами СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские чиновники будут рады появлению в своих рядах ветеранов военной операции на Украине, передает ТАСС слова представителя Кремля Дмитрия Пескова. Таким образом он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, который накануне заявил, что у участников СВО должны быть перспективы продвижения не только в военной службе, но и на гражданке. Журналист поинтересовался, не забоятся ли другие госслужащие появлению в своих рядах участников боевых действий.

И в федеральных органах власти тоже мужиков хватает, не забывайте об этом. Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих, — сказал Песков.

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов заявил, что в школах и вузах следует устраивать встречи участников СВО с детьми и молодежью в рамках работы по патриотическому воспитанию. Он также предложил ввести квоты на трудоустройство на российских предприятиях для вернувшихся с СВО бойцов. Как отметил депутат, ветеранам специальной военной операции должна оказываться помощь в получении дополнительных профессиональных знаний с последующим трудоустройством.