Песков высказался о роли США в урегулировании кризиса на Украине

Посреднические усилия Соединенных Штатов по урегулированию украинского кризиса являются высокоэффективными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля дал положительную оценку роли Вашингтона перед саммитом РФ и Индии в Нью-Дели, передает ТАСС.

Посредничество США очень эффективно, и мы надеемся, что посредничество США будет успешным. И мы готовы внести свой вклад в это, потому что мы заинтересованы в мире, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом начнется через пять часов. Пресс-секретарь главы государства подтвердил время переговоров во время брифинга.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что преждевременно делать прогнозы о дальнейшем развитии отношений между Россией и Соединенными Штатами. Данный комментарий был дан в ответ на вопрос журналистов о том, ожидает ли Москву и Вашингтон соперничество либо партнерство.

Также пресс-секретарь президента отметил, что ситуация вокруг американского мирного плана по Украине напоминает информационную вакханалию. По его мнению, в публичном пространстве циркулирует чрезмерное количество противоречивой информации.