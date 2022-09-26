Песков высказался о получении Сноуденом гражданства России Песков: Сноудену предоставили гражданство РФ по его просьбе

Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Эдвард Сноуден

Российское гражданство американцу Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О получении гражданства РФ бывшим сотрудником ЦРУ Сноуденом стало известно вечером 26 сентября.

Разумеется, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Бывший гражданин США и по совместительству экс-сотрудник американской разведки (ЦРУ), а также Агентства национальной безопасности (АНБ) инициировал в 2013 году крупнейший международный скандал, после того как передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы касательно программ слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

Сразу после этого Сноуден покинул Соединенные Штаты и отправился в Москву через Гонконг. На Родине американцу выдвинули обвинения в госизмене в аннулировали гражданство. В российской столице он некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Он запрашивал убежище во многих странах мира, те ему отказывали.

Впоследствии Россия одобрила предоставление американскому беглецу убежища на год, при условии, что тот прекратит деятельность против США.

В 2014 году ему предоставили трехлетний вид на жительство, позволяющий американцу свободно передвигаться не только по России, но и выезжать за рубеж.

В 2020 году его адвокат заявил о желании Сноудена стать гражданином РФ.