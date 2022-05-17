«По-дружески»: Песков высказался насчёт критики со стороны Кадырова Песков: мы с Кадыровым критикуем друг друга по-дружески

Рамзан Кадыров / Фото ramzan/vk.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес. По его словам, они состоят в «добрых» отношениях и могут покритиковать друг друга из хороших, «дружеских» побуждений.

Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга. По-дружески, — отметил Песков.

Ранее Кадыров заявил, что у Пескова «несозревшая шкала приоритетов», комментируя высказывания представителя Кремля о телеведущем Иване Урганте. Руководитель региона указал, что Ургант сначала раскритиковал проведение специальной военной операции на Украине, затем уехал из страны, а потом, «когда политический градус противостояния упал», вернулся обратно. При этом, по словам Кадырова, Песков всё равно считает «большим патриотом» ведущего Первого канала. Глава Чечни эту точку зрения не разделяет.

Глава Чеченской Республики также выразил удивление, что Песков не прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта, обосновав это тем, «что не видел указ».