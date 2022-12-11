Европа, желая избавиться от газовой зависимости от России, не договоривает, что меняет ее на зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ), заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, при этом в этих новых отношениях у Брюсселя куда меньше взаимности.

На фоне абсурдного желания, оголтелого совершенно, как говорят европейцы, «избавиться от зависимости от России». Но при этом они не договаривают, что они хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа. Это точно такая же зависимость. Только там взаимности гораздо меньше, — сказал Песков.