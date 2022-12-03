В Кремле рассказали о следующих переговорах Путина и Макрона Песков: точной даты переговоров Путина и Макрона нет

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Владимир Путин с Президентом Франции Эммануэлем Макроном

Точная дата проведения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном на данный момент не определена, заявил в беседе с РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он не стал отрицать информацию о том, что такой разговор планируется.

Пока точной даты нет, — ответил Песков на вопрос журналиста.

Ранее днем Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать в том числе и гарантии для России. Он обратил внимание на опасения Путина, что НАТО приблизится к границам РФ. Он подчеркнул, что Европа также должна учитывать интересы России. Кроме того, он заявил, что после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси он хочет провести диалог с Путиным по ситуации на Запорожской АЭС.

1 декабря Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным «в ближайшие дни», после переговоров с президентом США Джо Байденом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в графике Путина нет планов по проведению телефонных переговоров с Макроном.