Песков: Россия остается участником G20

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия остаётся участником «Большой двадцатки» и примет участие в саммите, проведение которого запланировано на ноябрь. Однако пока точно не определено, как именно это будет происходить, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Россия остается участником «двадцатки», и Россия принимает участие в саммите, но как мы это сделаем, это решим после того, как проанализируем ситуацию, — сказал он.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали. В его повестку включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учётом влияния украинского фактора».

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин намерен лично посетить саммит. Москва уже подтвердила его участие в сессиях.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит G20 из-за участия в нём российского лидера, так как это может парализовать деятельность «Большой двадцатки». По словам политика, саммит имеет слишком большое значение для стран со слабой экономикой и динамики рынков. В Великобритании и Италии усомнились, что Путин будет присутствовать на мероприятии очно.