Песков: Россия никому не будет бесплатно поставлять газ

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У России нет планов бесплатно поставлять газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление финской энергетической компании Gasum об отказе платить за российский газ в рублях.

Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у «Газпрома». Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, «Газпром». Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет​, — сказал Песков.

Представители финской компании Gasum сообщили, что они отказываются платить за газ в рублях и ожидают прекращения поставок в ночь на 21 мая. При этом в Хельсинки заявили, что не получали никакой информации по этому вопросу от компании «Газпром экспорт» или от российского оператора по транспортировке газа.

Между тем стало известно, что Россия в 2022 году может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу. Доход вырос в основном из-за резкого роста цен на топливо. По данным французского обозревателя Винсента Колена, входящие в Евросоюз страны каждый день перечисляют «Газпрому» по $200 млн на фоне «санкций, громких заявлений и обещания эмбарго».