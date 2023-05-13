Песков: Россия не приемлет обвинений во вмешательстве в турецкие выборы

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Россия категорически не приемлет обвинений турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны. По его словам, «об этом не может быть и речи», он подчеркнул, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа. Представитель Кремля отметил, что председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу не сможет представить доказательства своих утверждений, так как их не существует.

Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинений во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи. Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства. Он их до сих пор не представил. Уверены: он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует, — сказал Песков.

Он назвал обвинения турецкой оппозиции «разочаровывающими». Песков подчеркнул, что Россия дорожит «уровнем отношений между двумя странами».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит местной оппозиции осуществлять нападки на российского президента Владимира Путина и на саму Россию. Турецкий лидер подчеркнул, что отношения с Москвой не менее важны, чем отношения с Вашингтоном.

Востоковед Иван Стародубцев до этого заявил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.