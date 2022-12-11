Песков: России нужен запас прочности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

России необходим запас прочности, поскольку ей предстоит жить в условиях конфронтации с Западом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что коллективный Запад не любит РФ, но ей это и не нужно.

Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «конфронтация». И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации, — сказал пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что в противовес Западу есть страны, которые хорошо относятся к России, любят его. По его словам, это «наверное, не меньшая часть мира».

Ранее Песков прокомментировал признание украинского лидера Владимира Зеленского человеком года журналом Time. Он заявил, что это укладывается в рамки «русофобского мейнстрима», решение редакции издания носит «зашоренный» и «оголтелый» характер.

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека подчеркнул, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы. Страна будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет, то всеми имеющимися.