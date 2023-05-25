Песков рассказал, в каком режиме работает правительство последний год Песков: весь состав кабмина последний год работает в очень напряженном режиме

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Правительство Российской Федерации

Российское правительство работает усердно и в очень напряженном режиме последний год, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее представитель Кремля отмечал, что правительство три года работает в тяжелых условиях, но при этом успешно справляется с кризисными ситуациями.

Каждый министерский «портфель» — это всегда очень напряженная ежедневная работа, — сказал Песков.

Он добавил, что глава российского государства Владимир Путин доволен работой главы МЧС Александра Куренкова и находится с ним в постоянном контакте. На долю МЧС выпадает «один из наиболее беспокойных участков» работы, подчеркнул представитель Кремля.

Вы знаете, что президент в постоянном контакте с министром Куренковым и, конечно, положительно оценивает то, как происходит работа министерства, — добавил он.

Ранее экономист Евгений Иванов заявил, что Россию ждут большие перспективы в грядущем 2023 году. По его словам, текущий год был непростым, но страна смогла выдержать внешнее давление и стабилизировать экономические процессы. Эксперт отметил, что Россия наращивает связи с развивающимися странами Азии и Бразилии, а также усиливает влияние рубля на мировой арене.