Песков рассказал, собирается ли Путин звонить Киршнер после покушения Песков: Путин не планирует связываться с Киршнер после покушения

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не планирует связываться с вице-президентом Аргентины Кристиной Киршнер после того, как на нее было совершено покушение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. При этом он отметил, что российский лидер поддерживал конструктивные отношения с политиком, когда она возглавляла Аргентину.

Там, слава богу, трагедии не случилось, действительно у них были теплые конструктивные отношения в бытность, когда госпожа Киршнер была президентом. В данном случае потребности в контактах не возникает, — сказал Песков.

2 сентября бразилец по имени Фернандо Андре Сабаг Монтиель совершил неудачное покушение на Киршнер, впоследствии он был задержан полицией. Политик вышла поприветствовать людей, которые собрались перед ее домом, в этот момент мужчина направил на нее оружие. Вице-президент в ходе инцидента не пострадала.

Фото: Кадр видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер

Позднее стало известно, что пистолет, из которого злоумышленник попытался убить Киршнер, дал осечку. По данным местных СМИ, оружие было заряжено, однако по неизвестной причине не выстрелило. По предварительной информации, при покушении использовался полуавтоматический самозарядный пистолет Bersa Thunder 380, известный своей конструкцией на основе Walther PPK.

По мнению экс-сотрудника местной полиции, нападение на Киршнер было совершено из-за ее собственных ошибок, а также из-за недоработок ее службы охраны. По его словам, телохранители не заслонили чиновницу и даже не достали оружие.

Он подчеркнул, что вместо того чтобы сразу посадить свою подопечную в бронированную машину, они продолжили идти с ней по улице, как будто ничего не произошло.