Кому нужен ваш дорогущий соус песто — готовлю чимичурри: яркая легенда Аргентины

Если у вас есть пучок петрушки, чеснок и оливковое масло — вы уже на пути к созданию легендарного соуса. Никакой термической обработки, только свежие ингредиенты и пять минут времени.

Что понадобится

Петрушка плосколистная — крупный пучок (около 50 г), чеснок — 3-4 зубчика, сушеный орегано — 1 ч. л., красный винный уксус — 60 мл, перец чили хлопьями или свежий — 1/2 ч. л. или 1 шт., оливковое масло extra virgin — 120 мл, соль, черный перец свежемолотый — по вкусу.

Как готовлю

Петрушку и чеснок мелко порубите ножом. В ступке разотрите чеснок с щепоткой соли и орегано до пастообразного состояния. Переложите в миску, добавьте рубленую петрушку, хлопья чили (или мелко нарезанный свежий чили без семян) и красный винный уксус. Тщательно перемешайте.

Тонкой струйкой влейте оливковое масло, постоянно помешивая, до легкой эмульсии. Приправьте свежемолотым черным перцем и солью по вкусу.

Дайте соусу настояться 15–20 минут перед подачей для раскрытия ароматов.

