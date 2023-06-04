Песков рассказал, почему России нужно довести СВО до конца Песков: России нужно довести СВО до конца, поскольку иной альтернативы нет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия должна довести военную операцию до конца, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По его словам, у страны нет иной альтернативы и надо довести начатое дело до конца.

Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы, — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о молчании Запада относительно обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ и о том, как это соотносится с европейскими ценностями. По словам Пескова, права человека и постулаты ЕС стали «гуттаперчевым» понятиями, которыми пользуются по мере необходимости.

Представитель Кремля напомнил, что Запад «на протяжении многих лет не замечал бомбежек Донбасса». Песков указал на то, что это те же люди, «которые в упор не замечали убитых детей» и «ряды детских могил на Донбассе».

Отвечая на вопрос Зарубина, Песков также процитировал строки русского поэта Федора Тютчева из стихотворения «Напрасный труд — нет, их не вразумишь...».

Ранее Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин готов к контактам для достижения задач на Украине иными путями, чем военная спецоперация. Тем не менее, отметил он, Запад не дает такой возможности.