Песков ответил на вопрос о возможных переговорах Путина и Макрона Песков: разговора с Макроном в графике Путина пока нет

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Президент России Владимир Путин с Эммануэлем Макроном

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина пока не запланировано проведение переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости. Немногим ранее Макрон заявил, что хочет позвонить российскому коллеге в ближайшее время.

Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров с президентом Франции. И собственно не было конкретных предложений на этот счет, которые по рабочим каналам поступили бы, — сказал Песков.

23 ноября появилась информация, что Макрон рассчитывал на «прямые контакты» с российским лидером в ближайшие дни. Французский лидер отметил, что планирует обсудить с Путиным вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС.

Песков до этого отмечал, что президент России не планирует в ближайшее время проводить телефонные переговоры с французским коллегой.

Ранее Макрон сообщил о необходимости продолжать диалог с Путиным. По его словам, нужно как можно скорее активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.