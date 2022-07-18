Песков рассказал о скорой встрече Путина и верховного лидера Ирана Песков: Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи

Президент России Владимир Путин 19 июля проведет встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в ходе своего визита в Тегеран, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Также Путин встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин проведет встречу с Хаменеи во время визита в Тегеран, — сказал Песков.

Путин посетит Тегеран 19 июля, где примет участие в трехстороннем саммите с представителями Ирана и Турции. По словам Песков, российский лидер дополнительно проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими рассказал, что Путин и Раиси обсудят вопросы экономического развития и сотрудничества, «особенно актуальные» после недавнего визита в Москву иранского президента.