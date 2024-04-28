Песков раскрыл план России на случай изъятия ее активов за рубежом Песков: РФ будет бесконечно обращаться в суды в случае изъятия активов на Западе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия в случае изъятия своих замороженных на Западе активов будет бесконечно опротестовывать это решение в судах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». Журналист опубликовал фрагмент в своем Telegram-канале. Песков напомнил, что в РФ тоже есть «западные деньги».

Разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом поле, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает вариант понижения дипотношений с Вашингтоном в случае практических мер по конфискации российских активов. По его словам, российский ответ на конфискацию активов в странах G7 может содержать контрмеры дипломатического и экономического характера.

Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Позже Дмитрий Песков заявил, что Москва будет защищать свои интересы.

Как считает депутат Госдумы Александр Толмачев, планы США конфисковать активы РФ в конечном итоге нанесут большой удар по самому Вашингтону и международному праву в целом. По словам парламентария, действия американских властей сыграют на руку России.