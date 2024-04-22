В Госдуме раскрыли, как Россия обернет конфискацию активов в свою пользу Депутат Толмачев: РФ использует активы Запада после конфискации имущества в США

Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru

Решения о конфискации российских активов в США в конечном итоге наносят большой удар по самому Вашингтону и международному праву в целом, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, действия Штатов в итоге сыграют России на руку.

Теперь мы можем без проблем использовать не только западные материальные ресурсы, но и их интеллектуальную собственность, нас больше ничего не держит. В результате, как всегда, станем лишь сильнее, — заявил он.

Толмачев считает, что Россия должна продолжать отвязывать международную торговлю в целом и торговлю нефтью в частности от доллара, независимо от чьих-либо решений.

Таков наш главный внешнеэкономический приоритет, — подытожил депутат.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на незаконную инициативу Штатов. Этот вопрос, по его словам, будет рассматриваться в рамках судебных разбирательств.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после конфискации российской госсобственности на Западе у Москвы есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам. Он отметил: если ЕС, как и Штаты, заберет российское имущество, это окажет разрушительное воздействие на страны Евросоюза.